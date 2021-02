Soutien latino-américain au plan d'autonomie

Des acteurs politiques et non gouvernementaux de plusieurs pays d'Amérique latine ont exprimé leur soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc pour ses provinces du Sud, comme étant une solution définitive et juste au différend autour du Sahara marocain.



"Nous appelons nos homologues en Amérique latine à soutenir le plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc comme une solution définitive et réaliste (à la question du Sahara) qui garantit l'instauration d'une paix durable pour le développement économique de cette région", ont indiqué le groupe d'amitié parlementaire Honduras-Maroc, le groupe d'amitié parlementaire Nicaragua-Maroc et le groupe d'amitié parlementaire Bolivie-Maroc ainsi que la Fondation Global Africa Latina, qui regroupe un collectif d’organisations non gouvernementales latino-américaines, dans un communiqué conjoint parvenu mardi à la MAP.



Ces acteurs politiques et non gouvernementaux ont également appelé à œuvrer pour favoriser le développement de la diplomatie parlementaire et de la coopération Sud-Sud avec le Royaume, exprimant leur aspiration à "créer et développer un échange politique, économique et culturel riche avec leurs homologues marocains, en tenant compte des dynamiques actuelles et de la nécessité de construire des ponts entre les continents". Ils ont également souligné l'importance de créer un cadre permettant de renforcer les relations avec le Maroc et d'élaborer un plan d'action commun à cet effet, ainsi que la nécessité d'avancer dans les axes de la diplomatie parlementaire et de réaliser des avancées positives dans l'intérêt des deux parties.