Soutien du Groupe parlementaire d'amitié Nicaragua-Maroc à notre intégrité territoriale

Le Groupe parlementaire d’amitié Nicaragua-Maroc a exprimé, mercredi, son soutien aux actions entreprises par le Royaume pour défendre son intégrité territoriale. «Il est évident que la position irréaliste du Polisario est à l'origine des complexités actuelles», souligne le Groupe parlementaire d’amitié dans un communiqué, rappelant que, bien avant «la déclaration irresponsable de guerre» par les milices du Polisario contre le Royaume du Maroc, la question du Sahara marocain se trouvait déjà dans l’impasse, à cause de l'absence de toute volonté de la part des séparatistes, sous l'influence de "parties extérieures". Le Polisario, «un groupe qui est victime de sa nature et de sa condition de relique de la Guerre froide, a entrepris des actions déstabilisatrices dans la région, ajoute la même source. Le communiqué, signé par les députés nicaraguayens Wendy María Guido, Mauricio Orue Vásquez, Adilia del Pilar Salinas Otero et Jimmy Harold Blandón Rubio, appelle au dialogue entre les parties, mettant l’accent sur la nécessité que toutes les parties concernées par ce différend régional respectent les résolutions des Nations unies. Le Groupe parlementaire d’amitié NicaraguaMaroc met, également, en relief les "transformations" modernes opérées par le Royaume dans nos provinces sahariennes.