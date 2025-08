Sous-marins américains : Le Kremlin appelle à la "prudence" dans la rhétorique nucléaire

Le Kremlin a appelé lundi à faire preuve d'une "grande prudence" dans les menaces nucléaires après le déploiement vendredi par le président américain Donald Trump de deux sous-marins, en réaction à des commentaires de l'ex-président russe Dmitri Medvedev.



"Nous pensons que tout le monde doit faire preuve d'une grande prudence dans ses déclarations sur le nucléaire", a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors d'un briefing auquel participe l'AFP.



M. Peskov a également affirmé que les deux sous-marins américains annoncés comme déployés par M. Trump "sont déjà en service" en permanence.

"Nous ne souhaitons pas nous laisser entraîner dans une telle polémique", a-t-il encore ajouté.



M. Trump avait pris cette décision vendredi en réaction à des déclarations jugées provocatrices de l'ex-président Dmitri Medvedev, qui multiplie depuis 2022 les commentaires martiaux envers les Occidentaux sur les réseaux sociaux.

Il n'a pas précisé où exactement les sous-marins seraient envoyés, ni s'il s'agissait de submersibles à propulsion nucléaire ou porteurs d'ogives atomiques.



S'étant dans un premier temps Donald Trump montré conciliant avec son homologue russe Vladimir Poutine après son retour au pouvoir en janvier, le dirigeant américain a fait part de sa frustration ces dernières semaines et menacé d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie si elle n'arrêtait pas son offensive en Ukraine.



Malgré ce pic de tensions, l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, est attendu en Russie cette semaine, à quelques jours de l'expiration de l'ultimatum posé par le président américain à son homologue russe.



Dmitri Peskov a estimé lundi que cette visite sera "importante et utile".

"Nous sommes toujours heureux de voir M. Witkoff à Moscou et toujours ravis d'être en contact avec lui", a-t-il déclaré, ajoutant qu'une rencontre avec M. Poutine n'était "pas exclue".