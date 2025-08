En Israël, maîtres-espions et ex-généraux exhortent à "arrêter la guerre"

Près de 600 anciens responsables de l'appareil sécuritaire en Israël, du Mossad et du Shin Bet notamment, ont appelé le président américain Donald Trump à faire pression sur Benjamin Netanyahu pour mettre fin à la guerre à Gaza et ainsi ramener "les otages chez eux".



"Arrêtez la guerre à Gaza!", exhorte ce courrier du mouvement des "Commandants pour la sécurité d'Israël" (CIS), signé par 550 anciens chefs espions, militaires, policiers et diplomates et rendu public dans la nuit de dimanche à lundi.



"Nous avons le devoir de nous lever", alerte Ami Ayalon, ancien directeur du Shin Bet, le service de sécurité intérieure, dans une vidéo diffusée par le mouvement pour accompagner ce courrier.



Trois anciens patrons du Mossad, le service de renseignement extérieur, (Tamir Pardo, Efraim Halevy, Danny Yatom), cinq ex-dirigeants du Shin Bet (Nadav Argaman, Yoram Cohen, Ami Ayalon, Yaakov Peri, Carmi Gilon) et trois ex-chefs d'état-major (Ehud Barak, Moshe Bogie Yaalon, Dan Halutz) figurent parmi les signataires de la lettre, et apparaissent dans la vidéo.



"Chacune de ces personnes a siégé aux réunions du cabinet, opéré dans les cercles les plus confidentiels, participé à tous les processus de prise de décision les plus sensibles, les plus délicats", souligne la voix off de la vidéo, diffusée sur X par la radio de l'armée.

A eux seuls et "ensemble, ils ont plus de mille ans d'expérience en sécurité nationale et en diplomatie", souligne-t-elle.



"Au nom de CIS, le plus grand groupe israélien d'anciens généraux de l'armée, Mossad, Shin Bet, police et corps diplomatiques équivalents, nous vous exhortons à mettre fin à la guerre à Gaza. Vous l'avez fait au Liban. Il est temps de le faire à Gaza également", plaident-il auprès de Donald Trump.