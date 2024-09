Sous la supervision de SM le Roi, l’Agence Bayt Mal Al-Qods appréhende la situation sociale dans la Ville Sainte à travers une compréhension saine de la nature des défis à relever

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, appréhende la situation sociale qui prévaut à Al-Qods à travers une compréhension saine de la particularité de la Ville Sainte, de son statut juridique et de la nature des défis auxquels elle fait face, a indiqué, jeudi à Tunis, le directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Cherkaoui.



Dans une allocution à l’ouverture d’une conférence sur la situation de l’enseignement à Al-Qods Acharif organisée par l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), M. Cherkaoui a souligné la nécessité de tenir compte du facteur socio-économique de la société palestinienne à Al Qods pour pouvoir appréhender la réalité de ce secteur.



M. Cherkaoui a mis en avant, à cette occasion, les interventions de l’Agence dans le domaine de l’enseignement à Al Qods, précisant qu’il s’agit d’initiatives visant à soutenir le système éducatif en convergence avec les efforts des partenaires palestiniens dans le but de préserver l’identité nationale et le récit historique authentique de la Palestine, et en concomitance avec les actions entreprises pour améliorer l’environnement éducatif au sein des écoles et des universités.



Il a cité la construction et la réhabilitation des écoles ainsi que leur équipement d’espaces sportifs, scientifiques et culturels, outre l’octroi de bourses en faveur de plus de 120 étudiants palestiniens, le lancement du programme annuel "Ecoles d’été" au profit de 4.000 enfants considéré comme le plus important rassemblement estival à Al-Qods.



M. Cherkaoui a également ajouté que l’Agence apporte son appui à la réalisation de travaux de recherches et d’études traitant de thématiques variées qui participent au renforcement de la conscience quant à la centralité de la question palestinienne en ce qui concerne son Histoire, sa géographie et ses figures emblématiques.



Il a, en outre, souligné que 13 millions de dollars ont été mobilisés par l’Agence pour la réalisation de projets et de programmes dans le secteur de l’enseignement dans la Ville Sainte, expliquant que ces efforts ont porté sur la création, la réhabilitation et l’équipement de plusieurs établissements d’enseignement à Al-Qods.



M. Cherkaoui a relevé, à cet égard, l’importance d’améliorer les infrastructures d’enseignement ainsi que leur capacité d’accueil pour lutter contre la surcharge, à travers notamment la création de 80 salles de cours par an, le renforcement des structures du soutien éducatif, des bibliothèques et des laboratoires, tout en accordant un intérêt particulier à la promotion des ressources humaines pour pallier le manque des cadres pédagogiques.



Pour leur part, le ministre palestinien de l’Education et de l’Enseignement supérieur et le ministre des Affaires d’Al-Qods ont donné un aperçu sur la situation du secteur de l’enseignement en Palestine en général et à Al-Qods en particulier, notant que les autorités israéliennes ciblent d’une manière prioritaire ce secteur en vue de détruire l’identité de l’étudiant palestinien.



Selon des données fournies par la partie palestinienne, les forces israéliennes ont détruit 293 écoles publiques dans la bande de Gaza et rasé plus de 85% des structures universitaires dans ce territoire palestinien.



La partie palestinienne a également fait savoir que les autorités israéliennes cherchent à fermer les écoles palestiniennes situées dans la vieille ville d’Al Qods afin de transformer cette dernière en zone touristique et n’hésitent pas à retirer les autorisations aux établissements privés qui refusent d’adopter les curricula israéliens.



A l’issue de la séance d’ouverture de cette conférence, organisée en partenariat avec la Commission nationale palestinienne pour l’éducation, la culture et la science, le directeur général de l’ALESCO, Mohamed Ould Amar, a remis l’écusson de l’Organisation aux deux ministres palestiniens ainsi qu’au directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui.