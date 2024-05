Soufiane El Bekkali remporte le 3000 m steeple

Le champion du monde et olympique marocain, Soufiane El Bakkali, a indiqué avoir remporté l’épreuve du 3000 m steeple, dimanche à Marrakech, lors du Meeting international Mohammed VI d'athlétisme, comptant pour la Ligue du Diamant, conformément au plan de course établi par son coach, se disant heureux de cette victoire malgré son récent retour de blessure.



"Malgré cette longue durée d'absence en raison de blessure, j’ai toujours gardé espoir. Je me suis entraîné de manière intense pour remporter cette victoire qui n’était pas facile", a-t-il expliqué dans une déclaration à la presse, ajoutant avoir adopté un plan de course différent lors de cette épreuve.



Conscient des attentes des supporters marocains quant à une grande performance lors des prochains Jeux olympiques, le champion marocain a appelé les supporters à le soutenir davantage afin de remporter la médaille d'or à Paris.



Soufiane El Bakkali a remporté l’épreuve du 3000 m steeple en parcourant la distance en 08min 09s 40/100è, devançant l'Ethiopien Wale Getnet (08min 09s 78/100è) et le Kényan Serem Amos (8m10s82/100è).



Cette quatrième étape de la Ligue de Diamant, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi MohammedVI, a réuni des athlètes des quatre coins du monde, parmi lesquels figurent des champions olympiques et des champions du monde.



Résultats



Dames

200m

1- Sherika Jackson (JAM) : 22sec82

2-Maboudou Kone (CI) : 22sec96

3-Helena Parisot (FRA) : 23sec02



800m

1-Prudence Sekgodiso (AFS) : 1mn57sec26

2-Habitan Alemu (ETH) : 1mn57sec70

3-Noélie Yarigo (BEN) : 1mn59sec96



5000m

1-Medina Elsa (ETH) : 14mn34sec16

2-Fotyen Tesfay (ETH) : 14mn34sec21

3-Edinah Jebitok (KEN) : 14mn35sec64



400m haies

1-Rushell Clayton (JAM) : 53sec98

2-Shiaun Salmon (JAM) : 54sec27

3-Anna Ryzhykova (UKR) : 55sec09



Hauteur

1-Angelina Topic (SER) : 1m98

2-Christina Housel (ALL) : 1m91

3-Lia Apostolouski (RUS) : 1m91



Perche

1-Angelina Moser (SUI) : 4m73

2-Roberta Bruni (ITA) : 4m65

3-Elsa Molinarolo (ITA) : 4m55



Poids

1-Chase Jackson (EUA) : 20m00

2-Yemisi Ogunleye (ALL) : 19m401

3.-Sarah Mitton (CAN) : 19m36



Messieurs

100m

1-Emanuel Eseme (CMR) : 10sec11

2-Andre De Grasse (CAN) : 10sec19

3-Jeremiah Azu (GB) : 10sec25



400m

1-Alexander Doom (BEL) : 44sec51

2-Muzola Samukonga (ZAM) : 44sec54

3-Bayapo Mdori (BOT) : 44sec59



800m

1-Emanuel Wanyouyi (KEN) : 1mn43sec84

2-Wyclifez Kinyamale (KEN) : 1mn43sec98

3-Yanis Meziane (FRA) : 1mn44sec13



1500m

1-Azeddine Habz (FRA) : 3mn32sec82

2-George Mills (GB) : 3mn33sec47

3-Elliot Giles (GB) : 3mn33sec50



3000m steeple

1-Soufiane El Bakkali (MAR) : 8mn09sec40

2-Getnet Wale (ETH) : 8mn09sec78

3-Amos Serem (KEN) : 8mn10sec82



Triple saut

1-Lazara Martinez (CUB) : 17m10

2-Pedro Richardo (POR) : 16m92

3-Almir Do Santos (BRE) : 16m90



Disque

1-Mykholas Alekna (LIT) : 70m70

2-Matthew Denny (AUS) : 67m14

3-Daniel Stahl (SUE) : 67m49.