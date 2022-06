Soufiane El Bakkali s’illustre de la plus belle des manières devant son public

La 13è édition du Meeting international Mohammed VI d'athlétisme, 4è étape de la Ligue de diamant, tenue dimanche au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, a été marquée par la meilleure performance mondiale (MPM) de la saison au 3.000 m steeple réalisée par le champion olympique marocain Soufiane El Bakkali et l'établissement de trois records du meeting. El Bakkali s'est imposé en 7min 58sec 28/100è, lors de cette étape placée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI. L'athlète marocain, qui a remporté également l'étape de Doha, a pulvérisé l'ancienne MPM réalisée par l'Ethiopien Lamecha Girma, mardi dernier à Ostrava (7:58.68). El Bakkali a fait d'une pierre deux coups, en battant également le record du meeting, qui appartenait au Kényan Conseslus Kipruto (8:02.77). Ce chrono résistait depuis le 22 mai 2016. La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah s'est imposée au 100 m, battant au passage le record du meeting qu’elle détenait avec un chrono de 10sec 83/100è, contre 10sec 87/100è lors de la 12ème édition de cette épreuve. Le Marocain Abdellatif Sadiki a, de son côté, occupé une honorable 3ème place au 1500 m, réalisant par la même occasion sa meilleure performance personnelle de la saison (3min 33sec 93/100). La course a été remportée par le Britannique Jake Wightman (3:32.62) suivi de son compatriote Jake Heyward (3:33.54). Au 400 m haies, l'athlète américain Khallifah Rosser a battu le record du Meeting international Mohammed VI en 48 sec 25/100è. L'ancienne marque était de 48.93, établie par le Dominicain Félix Sanchez le 27 mai 2012. Khallifah Rosser a devancé l’Estonien Rasmus Magi (48.73) et le Français Wilfried Happio (49.27). Au 1500m, l’Ethiopienne Hirut Meshesha a battu son record personnel avec un chrono de 3min 57sec 30/100. Pour sa 2ème participation au meeting, l’Américain Kenneth Bednarek a signé sa meilleure performance personnelle de la saison au 200 m avec 20sec 21/100è, devant le Sud-Africain Adams Luxolo (20.35) et l’Italien Eseosa Fostine Desalu en 20.54. Le champion olympique grec Miltiadis Tentoglou a enlevé le concours du saut en longueur, en 8.27 m devant le Suisse Simon Ehammer (8.13 m) et le Cubain Maykel Masso (8.08 m). Quant à l'épreuve du saut à la perche, elle est revenue à l'Américaine Sandi Morris avec 4.65 m. La championne du monde en salle à Belgrade et deux fois vice-championne du monde à Doha (2019) et à Londres (2017) a pris le meilleur sur l'Australienne Nina Kennedy (4.65 m) et Katerina Stefanidi de la Grèce (4.55 m). La 13è édition du Meeting international Mohammed VI d'athlétisme a connu la participation de 160 athlètes issus de 33 pays.