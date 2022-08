Soufiane El Bakkali remporte l'épreuve du 3.000 m steeple

Soufiane El Bakkali a remporté, vendredi, (8:02.45) l’épreuve du 3.000 m steeple au meeting de Lausane (Suisse), comptant pour la Diamond League.



Le champion olympique et du monde a devancé l’Ethiopien Hailemariyam Amare (8:12.07) et le Kényan Leonard Kipkemoi Bett (8:12.08).



Le médaillé d’or aux JO-2020 à Tokyo confirme ainsi sa saison faste marquée, notamment, par son sacre mondial en juillet à Eugene (Etats-Unis) et sa victoire en juin dernier au Meeting international Mohammed VI à Rabat, avec à la clé la meilleure performance mondiale de la saison (7:58.28).



La Diamond League, qui compte 14 étapes, a démarré en mai dernier à Doha (Qatar) et prendra fin en septembre à Zurich (Suisse).