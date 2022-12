Soufiane El Bakkali, meilleur athlète masculin de l’année 2022 en Afrique

La Confédération africaine d'athlétisme (CAA) a annoncé que le champion du monde du 3.000 m steeple, le Marocain Soufiane El Bakkali, a été désigné meilleur athlète masculin de l’année 2022 en Afrique.



Le champion olympique marocain, vainqueur de la Diamond League et meilleur performer de la saison (7:58.28), a devancé les Kényans, Eliud Kipchoge, détenteur du marathon WR et Emmanuel Korir, champion du monde du 800 m, a-t-on appris auprès de la Confédération africaine d'athlétisme, dont le siège est basé à Dakar.



La championne du monde du 100 m haies et détentrice du WR, la Nigériane Tobi Amusan a été nommée meilleure athlète féminine devant la championne du monde du 1.500 m du Kenya Faith Kipyegon et la championne du monde du 10.000 m Letesenbet Gidey d'Ethiopie, selon la même source. Les champions du monde U20 Faith Cherotich du Kenya (3000 m steeple) et le Botswanais Letsile Tebogo (100 m) ont été désignés les athlètes les plus potentiels.



L'entraîneur de Tebogo Kebonemodisa Dose Mosimanyane a, quant à lui, été désigné meilleur entraîneur de l'année.