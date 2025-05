Soufiane El Bakkali : Le soutien du public était une source de motivation

Coupe arabe FIFA 2025



Le Maroc a hérité de l’Arabie Saoudite et de deux équipes issues des qualifications (Oman ou la Somalie, Yémen ou les Comores), dans le groupe B de la Coupe arabe de la FIFA, au terme du tirage au sort effectué dimanche à Doha.

Le groupe A se compose du Qatar, pays hôte, de la Tunisie et des vainqueurs des matchs de qualification Syrie/Soudan Sud et Palestine/Libye. Le groupe C comprend l’Egypte, la Jordanie, les Emirats Arabes Unis et le vainqueur du match de qualification Koweït/Mauritanie, alors que le groupe D comprend l’Algérie, l’Irak et les vainqueurs des matchs de qualification Bahreïn/Djibouti et Liban/Soudan.

La Coupe arabe de la FIFA aura lieu du 1 au 18 décembre au Qatar, dans six stades ayant déjà abrité les matches de la Coupe du Monde.



Mondial U17



La sélection marocaine U17 de football, championne d’Afrique en titre, a hérité du Japon, de la Nouvelle-Calédonie et du Portugal, au groupe B de la Coupe du monde 2025, au terme du tirage au sort, dimanche à Doha.

Le Mondial se déroulera du 3 au 27 novembre au Qatar avec la participation de 48 équipes.

Les matchs auront lieu dans huit terrains au sein de l’Académie Aspire, alors que la finale se déroulera au Stade international de Khalifa.



Match barrage



Le Raja de Beni Mellal (4è en D2), qui recevait à Khouribga, à fait match nul (0-0) à domicile avec le Hassania d’Agadir (13è en D1), dimanche en barrage aller/D1 de la Botola Pro de football.

Dans l’autre match barrage, disputé samedi, la JS Soualem (14è en D1) s'est imposée (2-1) sur la pelouse de l'Olympique Dcheira (3è en D2).

Les dates des matches retours seront déterminées ultérieurement.