Sophia Loren revient au cinéma

Sophia Loren a annoncé son retour sur le grand écran pour la première fois en 11 ans, avec le film The Life Ahead, produit par Netflix. Réalisé par le fils de la légende du cinéma, Edoardo Ponti, The Life Ahead est adapté d’un roman de Romain Gary et raconte l’histoire de Madame Rosa, une survivante de l’Holocauste qui élève les enfants des prostituées avec lesquelles elle marchait autrefois dans les rues.



Rosa se liera d’amitié avec un orphelin sénégalais de 12 ans, joué par Ibrahima Gueye. Sophia Loren a expliqué pourquoi elle adore son personnage. «J’ai adoré jouer le rôle de Madame Rosa. Elle est dure, elle est fragile, c’est une survivante. À bien des égards, elle me rappelle ma propre mère. Quand mon fils m’a proposé ce rôle, c’était un rêve qui se réalisait. J’ai sauté sur l’occasion», a-t-elle confié à Deadline.



«L’histoire est tellement riche : elle est drôle, elle est déchirante, elle est poétique, mais c’est aussi une histoire très actuelle car elle traite de l’importance d’être vu et entendu», a ajouté l’actrice de 86 ans. Dans l’entretien, la star a également expliqué à quel point il était agréable de pouvoir collaborer à nouveau (et pour la troisième fois) avec son propre fils.



«C’est un vrai cadeau de travailler avec une personne qui vous connaît aussi bien que vous vous connaissez vous-même, il me donne de la force et de la sécurité et il n’abandonnera pas tant que je ne donnerai pas le meilleur de moimême», s’est-elle enthousiasmée