Sondage FIFA: Une majorité des supporters soutient un Mondial plus fréquent

Une légère majorité de supporters de foot s'est prononcée en faveur d'un Mondial "plus fréquent", selon les résultats d'un sondage en ligne publié jeudi par la FIFA en plein débat sur son projet de Coupe du monde biennale.



Selon cette étude IRIS/YouGov réalisée auprès de 15.000 personnes "ayant un intérêt pour le football" - une définition très large du supportérisme -, 55% veulent voir la compétition reine de football plus souvent que tous les quatre ans.



Parmi les répondants, détaille le sondage, 30% souhaiteraient que le Mondial se tienne tous les deux ans, 11% chaque année et 14% tous les trois ans, un rythme très inhabituel dans le sport international. Les plus favorables à cette fréquence accrue sont "les jeunes générations" et "les marchés en développement", quand les amoureux du foot de longue date demeurent attachés à la tradition.



Ce constat, qui devra encore être confirmé par une "enquête élargie auprès de 100.000 personnes" dans une centaine de pays, conforte la Fifa dans la refonte très controversée qu'elle a entreprise du calendrier international.