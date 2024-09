Sonasid : Le RNPG s’établit à 21 MDH à fin juin

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Sonasid ressort à 21 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2024, soit une hausse de 13% par rapport à la même période de 2023.



Ce résultat est soutenu par l’impact favorable de la baisse des amortissements IFRS et la contribution du résultat financier, indique le groupe dans un communiqué, notant que Sonasid conserve une structure bilancielle solide et résiliente avec une trésorerie excédentaire, y compris les titres et valeurs de placement, de 532 MDH à fin juin 2024.



A fin juin 2024, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 2,43 milliards de dirhams (MMDH) en retrait de 4% par rapport à fin juin 2023, ajoute la même source.



Par ailleurs, le chiffre d’affaires social de Sonasid s’élève à 2,38 MMDH à fin juin 2024, en baisse de 4% par rapport à la même période en 2023, sous l’effet de la tendance baissière des prix sur le marché international.



Le résultat d’exploitation s’établit à 52 MDH, en contraction de 22 MDH par rapport à fin juin 2023, tandis que le résultat net social se situe ainsi à 42 MDH, en baisse de 11% par rapport à la même période en 2023.



L’amplitude de la baisse du résultat net a été contenue à ce niveau grâce à la bonne performance du résultat financier, qui s’est apprécié de 13 MDH sous l’effet de l’amélioration du bilan des gains et pertes de change et de la contribution des dividendes de la filiale Longometal Armatures.