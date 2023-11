Sommet saoudo-africain. La Vision de développement de SM le Roi pour l'Afrique trouve écho dans “la Déclaration de Riyad”

La "Déclaration de Riyad", qui a sanctionné les travaux du Sommet saoudo-africain, tenu vendredi, a souligné l’importance du renforcement de la coopération dans les domaines du transport aérien et maritime ainsi que des services logistiques au service des intérêts mutuels des deux parties.



Le Sommet de Riyad aura ainsi interagi positivement avec la Vision prospective de SM le Roi Mohammed VI concernant le développement durable en Afrique, y compris l’Initiative de la Conférence ministérielle des Etats africains riverains de l'Atlantique et l’appel lancé par le Souverain dans Son Discours à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte en vue de faire du versant atlantique un espace géopolitique de communion humaine, de consolidation de la paix, de la stabilité et de l’intégration économique ainsi qu’un foyer de rayonnement continental et international.



La Déclaration de Riyad conforte également l’Initiative Royale visant la mise à niveau des infrastructures des pays du Sahel et la connexion de ces derniers aux réseaux de transport et de communication implantés dans leur environnement régional pour leur permettre l'accès à l’océan Atlantique.



Le Royaume du Maroc, sous le leadership de SM le Roi, que Dieu Le préserve, demeure disposé à partager ses expériences et expertises avec les pays frères participant à ce Sommet en vue de construire un partenariat exemplaire, basé sur le respect total des fondements de la souveraineté des Etats et de leurs constantes nationales pour réaliser leurs aspirations en matière de développement, de sécurité et de prospérité.