Sommet du G20 : Le Maroc rejoint l'Initiative mondiale pour l’intégrité de l’information sur le changement climatique

COP29 à Bakou

Leïla Benali appelle à une révolution dans l’assurance climatique pour protéger les plus vulnérables



Lors d'un événement organisé en marge de la COP29 à Bakou, Leïla Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, a plaidé pour une réforme urgente des mécanismes d’assurance climatique. S’exprimant au pavillon de la Banque mondiale, en partenariat avec le FMI et le Financial Times, elle a souligné la nécessité de rendre ces mécanismes plus accessibles, notamment pour les populations les plus exposées aux aléas climatiques.



L'assurance climatique : une réponse urgente et incontournable



Mme Benali a averti que **l’assurance liée au climat** risque de devenir rapidement inabordable, même pour les classes moyennes. Elle a insisté sur l’importance d’élargir les couvertures afin d’atténuer les conséquences financières croissantes des catastrophes environnementales, qui affectent de manière disproportionnée les communautés vulnérables.



Elle a mis en avant l’importance d’une **approche proactive** pour protéger les populations, réduire leur exposition aux risques et alléger les lourdes conséquences économiques des événements climatiques extrêmes. « Il ne s’agit plus seulement de réagir aux catastrophes, mais de bâtir des systèmes capables d’en atténuer les impacts avant qu’ils ne surviennent », a-t-elle déclaré.



Le Maroc, un exemple de résilience et de préparation



La ministre a illustré son intervention par l'exemple marocain, notamment en revenant sur la résilience démontrée après le **séisme dévastateur d'Al Haouz en 2023**. Elle a salué le rôle du **Fonds de solidarité marocain contre les événements catastrophiques**, qu’elle considère comme un modèle à suivre. Ce fonds a permis d’indemniser rapidement les sinistrés et de soutenir la reconstruction, démontrant l’efficacité d’un système de gestion des risques robuste.



Le séisme d'Al Haouz a profondément marqué les consciences au Maroc. Selon le **World Risk Poll**, une enquête internationale sur la perception des risques et la résilience, **59% des Marocains déclaraient avoir été touchés par une catastrophe naturelle en 2023**, contre seulement 23% en 2021. Ce bond spectaculaire, largement attribuable au tremblement de terre, met en évidence l’effet de choc de tels événements et la nécessité de renforcer les mesures d’adaptation.



La montée en puissance des risques climatiques



Leïla Benali a également mis en lumière l’impact croissant du réchauffement climatique sur la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles. Séismes, inondations, sécheresses et incendies de forêt deviennent de plus en plus récurrents, exposant des millions de personnes à des pertes humaines et matérielles considérables.



Dans ce contexte, **l’assurance climatique** se présente comme une solution clé, mais son succès dépend de son accessibilité financière et de sa capacité à répondre aux besoins des populations les plus vulnérables. Mme Benali a insisté sur la nécessité pour les institutions internationales de soutenir activement ces mécanismes à travers des financements innovants et des politiques globales.



Les enjeux financiers au cœur de la COP29



La COP29, qui se déroule du 11 au 22 novembre sous l’égide de la **Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)**, met l’accent sur le financement des actions climatiques. Les discussions portent sur :

- La réduction des émissions de gaz à effet de serre, indispensable pour limiter le réchauffement à 1,5 °C.

- Le renforcement de la résilience climatique, en particulier dans les pays les plus exposés.

- La protection des vies et des moyens de subsistance, dans un contexte d’urgence climatique croissante.



Le financement de l’assurance climatique s’inscrit pleinement dans ces priorités. Lors de la conférence, des voix se sont élevées pour réclamer un renforcement des contributions des pays développés aux fonds d’adaptation et de résilience, afin de garantir une réponse globale face aux défis climatiques.



Un appel à une solidarité internationale renforcée



Pour Mme Benali, la coopération internationale est essentielle. Elle a appelé les nations et les institutions financières à jouer un rôle actif dans le financement de solutions inclusives, soulignant que l’injustice climatique – où les pays les moins pollueurs sont les plus affectés – ne peut plus être ignorée.



Enfin, elle a salué les efforts du Maroc pour intégrer le changement climatique dans ses politiques publiques, tout en appelant à une action collective. « Nous sommes à un tournant. Les catastrophes climatiques ne connaissent pas de frontières. Nous devons agir ensemble pour protéger les générations futures », a-t-elle conclu.