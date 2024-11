Sofac : Le PNB consolidé en hausse de 12% à fin septembre 2024

Le produit net bancaire (PNB) consolidé de Sofac a atteint 609 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2024, en augmentation de 12% par rapport à la même période en 2023.



Cette performance a été réalisée grâce à une gestion efficace du refinancement et des synergies mises en œuvre, indique la société dans un communiqué sur ses résultats financiers.



A fin septembre 2024, la production nette cumulée s'est élevée à 5,55 milliards de dirhams (MMDH), marquant une hausse de 13% par rapport à la même période en 2023.



Cette performance commerciale solide est le résultat d’une diversification réussie des activités, avec une montée en puissance de l’activité Leasing et un développement continu du financement par location avec option d'achat (LOA) dans un contexte de reprise des ventes de véhicules.



L’encours brut ressort à 18,12 MMDH à fin septembre 2024, soit une progression de 16 % par rapport à fin décembre 2023. Parallèlement, l’endettement net atteint 11,21 MMDH, enregistrant une hausse de 14% sur la période.



Côté perspectives, SOFAC poursuit sa stratégie de renforcement de son positionnement auprès des particuliers et des entreprises en adaptant son offre à l’évolution des besoins de ses clients.



En s’appuyant sur son expertise diversifiée et son savoir-faire historique, l’entreprise maintient une trajectoire de croissance soutenue tout en assurant une création de valeur durable pour l’ensemble de ses parties prenantes.