Sociétés cotées : Le chiffre d’affaires en hausse de 5,8% en 2024

Le chiffre d'affaires global des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca ressort en hausse de 5,8%, en atteignant 326,7 milliards de dirhams (MMDH) au terme de l’année 2024, contre 308,8 MMDH un an auparavant, soit 17,9 MMDH d'affaires additionnel, selon M.S.IN, filiale de bourse du groupe Crédit Agricole du Maroc.



Cette évolution positive intervient dans un contexte marqué par l’atténuation de l’inflation à un niveau de 0,9% en 2024 après avoir atteint les 6,6% en 2022 et 6,1% en 2023, la succession des années de sécheresse au Maroc, le lancement de plusieurs chantiers d’infrastructures routières, hôtelières et sportives en lien avec l’organisation de la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030 au Maroc et la bonne dynamique des valeurs immobilières et BTP en lien avec le lancement du nouveau programme d’aide au logement, explique M.S.IN, dans une note publiée sur son site.



La masse bénéficiaire globale, quant à elle, enregistre, au titre de l’exercice 2024, une hausse de 10,9% à 36,8 MMDH par rapport à un an auparavant, précise la même source.



Cette évolution intervient malgré l'effet défavorable du résultat de Maroc Telecom, qui enregistre un bénéfice de 1,8 MMDH en 2024, contre 5,3 MMDH en 2023, en raison du litige opposant Maroc Telecom à l’opérateur Wana Corporate pour un montant de 6,4 MMDH, rapporte la MAP.



Et de rappeler que Maroc Telecom (IAM) et Inwi (Wana Corporate) ont signé un accord stratégique visant à accélérer le déploiement de la fibre optique et de la 5G au Maroc.