Sociétés cotées : L'essentiel de la publication "Earnings S1-2024" de BKGR

Voici l'essentiel de la publication "Earnings S1-2024" de BMCE Capital Global Research (BKGR) :

- La capacité bénéficiaire des valeurs couvertes par BMCE Capital Global Research (BKGR) devrait s’établir à 16,9 MMDH en 2024, avec un léger repli de 2,6%.



- 63% de la contribution positive provient de la performance commerciale et opérationnelle des Banques, compensant la hausse du coût du risque.



- Le reliquat positif provient de secteurs tels que la distribution pétrolière, le transport, le BTP, et l’agroalimentaire, qui bénéficient d’une baisse du coût des intrants et d’une meilleure efficience opérationnelle



-La contribution négative majeure provient des Télécoms, suite au provisionnement d’IAM pour couvrir des dommages liés à l'affaire INWI.



- Les revenus agrégés des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca augmentent de 4,3% à 151,3 MMDH, principalement soutenus par les financières avec une croissance du PNB de +12,8%.



- Le résultat opérationnel global reste quasi-stable à 39,2 MMDH, avec une baisse notable du résultat d'exploitation des industries (-28,3% à 10,8 MMDH) en raison du provisionnement d'IAM pour le litige WANA.