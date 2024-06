Sociétés cotées : Hausse du CA agrégé de 4% à 77,7 MMDH au T1-2024

Le chiffre d'affaires (CA) agrégé des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca s'est établi à 77,7 milliards de dirhams (MMDH) au premier trimestre de l'année (T1-2024), enregistrant une croissance de 4% par rapport à la même période de l'exercice précédent, selon Attijari Global Research (AGR).



Cette évolution cache tout de même des disparités. En effet, plus de 40% des sociétés cotées accusent une baisse de leur CA au T1-2024, soit 28, explique AGR dans son récent "Research Report - Equity" consacré à l'analyse des résultats trimestriels des sociétés cotées.



Parallèlement, 57% des sociétés cotées affichent une progression de leur CA, soit 39, et une seule société enregistre des réalisations stables sur la même période, fait savoir la même source.



En outre, deux secteurs attirent l'attention des spécialistes d'AGR. D'une part, le secteur "Banques" affiche une hausse de 3,92 MMDH (+21,6%) de son PNB consolidé, arrivant pour le 4ème trimestre consécutif en tête des secteurs ayant le plus contribué à la croissance des revenus du marché.



D'autre part, le secteur "Énergie" continue de pâtir du repli des cours des intrants énergétiques à l’international depuis le T2-2023, se traduisant par une contre-performance de -1,65 MMDH (-15,2%).



En variation relative, huit secteurs cotés, représentant plus de 56% de la capitalisation boursière, affichent une appréciation de leurs CA au terme du premier trimestre de cette année. Il s’agit des secteurs "Banques" (+21,6%), "Immobilier" (+21,6%), "Ports" (+13,5%), "BTP" (+8,3%), "Automobile" (+7,4%), "Autres" (+7,3%), "Assurances" (+6,4%) et "Grande Distribution" (+1,3%).



Pour leur part, deux secteurs cotés, dont le poids dans la capitalisation est de 13%, ont réalisé des revenus quasi-stables. Il s’agit des secteurs "Télécoms" et "Financement", dont le chiffre d’affaires trimestriel affiche une légère baisse de -0,3%.



En revanche, cinq secteurs cotés accusent un repli de leurs revenus, à savoir ceux de l'"Énergie" (-15,2%), du "Ciment" (-9,7%), des "Mines" (-9,3%), de l'"Agro-alimentaire" (-5,8%) et des "NTI" (-1,9%). Ces secteurs pèsent près de 31% de la capitalisation boursière.