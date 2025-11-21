Le public de Visa For Music envoûté par des shows vibrants et éclectiques

Le théâtre national Mohammed V de Rabat a accueilli, jeudi soir, une soirée musicale dans le cadre de la 12e édition du festival Visa For Music, au cours de laquelle le public a été gratifié par des performances artistiques mêlant des sonorités marocaines, américaines et africaines, le tout dans une ambiance festive et exaltante.



L'artiste marocain Yassine Benfeddoul a ouvert le bal avec un show musical tiré de son projet artistique "Guitariyat", accompagné de son groupe qui a mêlé chant et solo de guitare dans des morceaux venus de l'Orient et de l'Occident et alliant sensibilité classique et touches contemporaines.



Ce medley, aux rythmes calmes et aux mélodies envoûtantes, a su d'emblée ensorceler les spectateurs, les emportant dans une atmosphère complètement envoûtante et chaleureuse.



Le groupe maroco-américain "AZA" a emmené ensuite le public dans un voyage musical entre identité amazighe marocaine et esprit occidental moderne. La troupe a offert une fusion d'instruments traditionnels et de rythmes universels de jazz, de rock et de blues, dans un spectacle empreint de grande harmonie musicale.



Le clou du spectacle a été assuré par le groupe "Kanazoé Orkestra" (Burkina Faso/France) qui a enchanté le public avec un spectacle africain vivace qui puise dans les rythmes du balafon et le caractère festif de la musique ouest-africaine.



Le groupe a réussi à créer des moments forts grâce à sa performance énergique qui mêlait sonorités mandingues et styles universels modernes, incitant le public à accompagner les rythmes par des applaudissements et des danses.



La 12ème édition de Visa For Music (19-22 novembre) est un rendez-vous incontournable des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient qui fait vibrer la capitale marocaine au rythme d’une programmation riche et variée, réunissant plus de 500 artistes et 1.000 professionnels nationaux et internationaux.



Cette édition bénéficie du soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, du Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, de la Fondation Hiba et du Bureau marocain des droits d'auteur et droits voisins et met particulièrement en lumière les artistes issus des pays africains lusophones célébrant leurs 50 ans d’indépendance, une scène électro aux couleurs du Maghreb et du Moyen-Orient, ainsi que la vitalité de la scène marocaine et de sa diaspora.