Six Marocains dans les commissions permanentes de la CAF

Le Maroc sera représenté par six membres au sein des commissions permanentes de la Confédération africaine de football (CAF) pour les années 2020 et 2021.

Ainsi, le président de la Fédération Royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, coiffera le poste de vice-président de la CAF, président de la Commission des finances et vice-président de la Commission des compétitions interclubs et de la gestion de l’octroi des licences, alors que Hamza El Hajioui y siègera en tant que membre de la Commission du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), a fait savoir la CAF mercredi.

Mustapha Hajji a été désigné membre de la Commission de l’organisation des Coupes d’Afrique (U17, U20, U23), Tarik Sijilmassi, président de la Commission contrôle de gestion et conformité et Mohammed El Mokhtari, membre de la Commission des finances, poursuit la même source.

Au sein de la commission médicale, le Maroc sera représenté par Abderazzak Hifti, ajoute l'instance dirigeante du football africain.