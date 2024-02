Signature d’un protocole entre le Maroc et la Guinée sur la gestion et le fonctionnement du Complexe religieux Mohammed VI de Conakry

Un protocole portant sur la gestion et le fonctionnement du Complexe religieux Mohammed VI de Conakry, dont le coup d’envoi des travaux a été donné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 24 février 2017, a été signé, jeudi à Conakry, entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée.



Ce protocole a été signé, du côté marocain, par le secrétaire général de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, Mohamed Rifki, et du côté guinéen, par le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, El Hadj Karamo Diawara, en présence de l’ambassadeur du Maroc en République de Guinée, Issam Taib.



Cet accord, qui reflète la constance des relations cultuelles, spirituelles et historiques entre les deux pays, vise à faire bénéficier la République de Guinée de l’expérience marocaine en matière de formation des imams, d’aménagement et de gestion des mosquées.



Le Complexe religieux Mohammed VI de Conakry a pour objectif la diffusion des valeurs religieuses portant sur la tolérance, la solidarité et le dialogue, sur la base des constantes religieuses communes entre les deux pays, ainsi que les échanges d’expériences, portant sur la formation des Imams, ou encore sur l’organisation de rencontres religieuses et culturelles.



A noter que cette institution religieuse s’étend sur une superficie d’un hectare, contenant une salle de prière pouvant accueillir plus de 3000 fidèles, une salle de conférence, une bibliothèque, une école coranique, un centre commercial, des espaces verts et un département administratif.



Les deux parties ont aussi convenu de la nécessité impérieuse de renforcer davantage la coopération religieuse, spirituelle et culturelle entre les deux pays, au service de l’Islam et des musulmans, mais aussi au service du développement et de la stabilité de la société guinéenne.