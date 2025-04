Signature à Toulouse d'un accord de partenariat entre la région de Dakhla-Oued Eddahab et son homologue d'Occitanie/Pyrénées- Méditerranée

Une déclaration d'intention a été signée, jeudi à Toulouse, entre le président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Yanja El Khattat et la présidente de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga scellant un partenariat bilatéral dans plusieurs domaines.



Cette déclaration conjointe vise à "encourager et à favoriser les coopérations et le développement de relations partenariales entre les institutions publiques et privées, entre les associations, les entreprises et toutes les autres collectivités des deux régions".



Elle vise également à promouvoir des relations, des projets communs et des échanges d'expertise dans les domaines de l'aéronautique, de l'hydrogène vert, du de l’éolien offshore, des mobilités durables et intelligentes, de la coopération universitaire et de la recherche, ainsi que du tourisme.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Mme Delga a souligné que cette signature constitue "une première pierre" pour une coopération entre les deux régions, ajoutant que celle-ci s'inscrit "dans la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République française, Emmanuel Macron, d'avoir une coopération renforcée entre nos deux pays, du nord au sud".



Cette déclaration, a poursuivi Mme Delga, également présidente des régions de France, est la démonstration "des intérêts communs" entre nos deux territoires, notamment dans des secteurs stratégiques tels que l’aéronautique, les énergies renouvelables, et l’éolien en mer tout particulièrement.



"Nous sommes aussi convaincus que l'investissement dans l'innovation, dans la recherche et dans la jeunesse sont absolument indispensables", a-t-elle souligné, mettant en avant, dans ce sens, la volonté des deux régions de renforcer également leur coopération universitaire.



La présidente de l’Occitanie a insisté dans ce contexte sur le potentiel touristique partagé, mettant en relief "la richesse des patrimoines naturels et architecturaux" des deux régions, qui offrent de multiples opportunités de coopération croisée dans ce domaine.



Soulignant la densité des liens historiques, culturels et économiques unissant le Maroc et la France, Mme Delga a indiqué que le Royaume, qui "occupe une place particulière dans les relations internationales", fait partie des pays avec lesquels la coopération est la plus forte en Occitanie.



"Nous avons des liens naturels. Et au niveau des régions, nous avons de nombreuses coopérations", a-t-elle affirmé, soulignant le rôle moteur des présidents de régions en tant qu’acteurs de la coopération franco-marocaine.

"Nous partageons l’idéal de fraternité, mais également du développement et du progrès par l’emploi et la culture", a-t-elle ajouté.



De son côté, M. El Khattat, à la tête d'une importante délégation de sa région, en visite de travail de plusieurs jours en Occitanie, a indiqué que cette déclaration conjointe avec l'Occitanie est "la manifestation de deux volontés pour enclencher cette coopération qui vise à développer nos deux territoires".



Il a souligné l'importance de "bien traduire cette déclaration dans un futur proche en des projets et des programmes concrets, en adoptant des conventions spécifiques relatives aux domaines de coopération d'intérêt commun".



Mettant en avant la profondeur de l'amitié des peuples marocain et français, et la richesse et la diversité des relations multidimensionnelles entre les deux pays, M. El Khattat a rappelé que les liens franco-marocains "qui sont ancrés dans l'histoire" et le partenariat liant les deux pays ont été dynamisés après la visite du président français au Maroc et le soutien de la France à la souveraineté du Royaume sur son Sahara.



"L'objectif principal de notre visite en Occitanie est de renforcer les liens entre nos deux conseils régionaux et au-delà entre nos deux collectivités territoriales", a ajouté le président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab.



C'est aussi "une opportunité pour voir de près l'expérience de la région d'Occitanie, son modèle de développement et ses efforts pour dynamiser son économie, maintenir la cohésion sociale et l'aménagement de son territoire régional", a-t-il dit.



Ce déplacement, a-t-il poursuivi, représente également un levier pour la promotion de la région de Dakhla-Oued Eddahab et une occasion d'exposer ses potentialités socio-économiques et culturelles, ainsi que les excellentes opportunités d'investissement et de partenariat qu'elle offre.



Pour sa part, la consule générale du Royaume à Toulouse, Nadya Talmi, a indiqué que la signature de la déclaration commune entre les deux régions constitue "une véritable opportunité" pour les deux partenaires dans une dimension interrégionale et décentralisée, relevant que celle-ci est "un levier pour renforcer davantage les relations entre la France et le Maroc".



La diplomate a, en outre, fait observer que les relations franco-marocaines sont portées au plus haut niveau des deux Etats ayant permis la concrétisation d'un partenariat d'exception renforcé.



Les liens d'amitié séculaire constituent un vecteur d'opportunités pour bâtir une coopération décentralisée, novatrice et inclusive, centrée sur l'élément humain et la prospérité partagée.



"Notre mémoire partagée, notre histoire commune apaisée, la densité de nos relations humaines, la convergence d'intérêts favorisent la consolidation de cette relation d'exception, une relation forte, résiliente et tournée vers l'avenir", a-t-elle ajouté lors de la cérémonie de signature, à laquelle ont pris part plusieurs membres des conseils des deux régions.