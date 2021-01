Sidi Hamdi Ould Errachid: La visite de David Schenker confirme le soutien des USA à la marocanité du Sahara

La visite "historique" samedi à Laâyoune du secrétaire d'Etat adjoint américain en charge des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, David Schenker, confirme le soutien "clair et sans équivoque" des Etats-Unis à la marocanité du Sahara, a affirmé le président de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid. "Il s’agit de la première visite à Laâyoune d’un haut responsable américain" depuis le déclenchement, il y a plus de 40 ans, du conflit artificiel autour de la marocanité du Sahara, a souligné Sidi Hamdi Ould Errachid dans une déclaration à la MAP, ajoutant que le déplacement de David Schenker dans la capitale des provinces du Sud intervient après l’annonce par les Etats-Unis de leur décision de reconnaître, pour la première fois de leur histoire, la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara. "C’est une position très claire de la part des Etats-Unis au sujet de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et qui confirme aussi que l’autonomie est la seule solution pour le règlement de cette question", s’est-il félicité. David Schenker était arrivé samedi matin à Laâyoune, où il a notamment visité le quartier diplomatique qui abrite les consulats de plusieurs pays et le quartier général de la mission des Nations unies au Sahara (Minurso).