Si le Medavenir m’était conté !

Chapeau à ces rares clubs qui continuent, malgré la morosité ambiante, à faire contre mauvaise fortune bon cœur, à consentir donc d’incommensurables efforts pour que la petite balle jaune nationale soit logée à une meilleure enseigne.

Avec, cependant, une mention spéciale pour le COC qui s’apprête à nous gratifier à partir du 5 mai et jusqu’au 12 d’un beau plateau tennistique qui s’annonce pour le moins alléchant. Eh oui ! Le Medavenir est fidèle au rendez-vous comme il l’a été pendant trente ans.

Il s’est passé du temps, en effet depuis que Moulay Driss Alaoui, alors président du COC, et qu’il continue à servir encore et toujours avec la même abnégation, a eu l’idée de mettre sur pied le Med 2000. Un petit tournoi qui allait prendre le temps de grandir après s’être trouvé une place dans le calendrier ITF. La métamorphose est telle qu’il a gravi avec assurance tous les échelons évoluant de grade en grade jusqu’à devenir le seul tournoi ITF junior Grade 1 sur toute l’Afrique. Le mérite en revient à toutes ces équipes dirigeantes qui se sont succédé pendant toutes ces années et à ces membres du club qui y ont cru.

C’est donc en toute logique que le Med 2000 devient le Medavenir.

Et ce n’est pas sans un brin de nostalgie que l’on se représente ces jeunes raquettes douées qui ont foulé les courts du COC pour devenir des célébrités de par le monde. Des noms ? L’on se contentera de citer des Bruguera, Corretja, Bagdatis, Jankovich … ou encore, et surtout, nos El Aynaoui et Alami.

Et comment ne pas se rappeler cette liesse qui s’était emparée du tout COC quand la victoire finale est revenue à des raquettes nationales ? On le doit à Fathi Idrissi, à Réda Amrani et à Mehdi Ziadi.

Ah, le bon vieux temps ! serait-on tentés de soupirer. Sauf que l’on devrait peut-être se laisser aller vers quelques doux rêves. Et si la coqueluche de l’ACSA Diae El Jardi au tableau final de par son classement tout comme le feu follet du Riad Yassir Kilani décidaient de dépasser le cap des quarts, exploit qu’ils avaient réalisé l’année dernière ? Et pour que le plaisir soit plus grand, on s’accommoderait fort bien de quelques bons résultats de la part d’autres raquettes nationales figurant au tableau final ou celles qui y accéderont au gré d’une wild card. Avec également l’opportunité des qualifs, c’est un bon nombre de joueuses et de joueurs marocains qui auront la possibilité de se mesurer à d’autres champions en herbe venus de plus d’une quarantaine de pays.

Les noms et le classement respectif des participants forcent le respect. Chez les filles, la tête de série numéro 1 Joanna Garland (Chine-Taïpei) est 24ème ITF. Chez les garçons, le Tchèque Dalibor Sveina est (excusez du peu) 9ème ITF. C’est dire !

Il ne serait par ailleurs pas superflu de rappeler que durant ce 31e Medavenir, il n’y aura pas que du tennis entre animation culturelle, artistique ou autre. D’ailleurs, le COC en fait son dada durant toute l’année.

M.B.A