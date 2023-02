ShotgunWedding : C'est quoi cette comédie avec Jennifer Lopez ?

Après s'être marié avec un inconnu incarné par Owen Wilson dans Marry Me, Jennifer Lopez reste dans le registre matrimonial avec Shotgun Wedding. Dans cette comédie réalisée par Jason Moore (The Hit Girls), la star prête ses traits à Darcy, qui s'apprête à dire "oui" à son compagnon Tom, interprété par Josh Duhamel.



Devant déjà conjuguer avec les humeurs de leurs familles respectives et de leurs proches, qui ont bien du mal à s'entendre, les deux tourtereaux doivent en plus subir la présence du séduisant Sean (Lenny Kravitz), l'ex de Darcy. Les choses se compliquent encore plus lorsqu'une bande de criminels armés et cagoulés débarque à leur cérémonie. Tandis que les invités sont pris en otages, Darcy et Tom parviennent à s'échapper. Alors que leur couple est au bord de l'implosion, ils décident de résister, déterminés à ne pas laisser des gangsters gâcher leur moment.



Comme l'a expliqué Jennifer Lopez dans une conférence de presse citée par Numéro Magazine, Shotgun Wedding est "une comédie romantique, mais surtout un film d'action romantique", ajoutant : Il y a tellement de choses qui se passent, et, au cœur de tout cela, il s'agit de deux familles qui se réunissent et de Darcy et Tom qui cherchent qui ils sont vraiment et comment ils vont faire en sorte que leur mariage fonctionne. Ils se demandent aussi s’ils peuvent faire fonctionner ce mariage. Ils partent de points de vue totalement opposés, n'attendant pas la même chose de leur mariage et de leur relation... Mais en cours de route, avec toutes les choses folles qu'ils vont traverser ensemble, ils se redécouvrent et découvrent ce qu'ils veulent vraiment.



Même s'ils ont déjà partagé plusieurs années de relation, Darcy et Tom continuent donc d'apprendre à se connaître dans Shotgun Wedding. Les amoureux en péril se découvrent des compétences insoupçonnées, comme le maniement d'un fusil à pompe, d'une grenade ou encore d'une bombe aérosol. Et grâce à la complicité entre Jennifer Lopez et Josh Duhamel ainsi qu'à quelques scènes réjouissantes, dont celles où ils s'étonnent de tuer des ennemis, le tandem fonctionne.



Le film bénéficie également de la présence de la géniale Jennifer Coolidge. Après ses performances marquantes dans The Watcher et The White Lotus, la comédienne interprète ici le personnage le plus drôle, extrêmement douée pour provoquer des malaises avec une décontraction totale. Lenny Kravitz ne démérite pas dans le rôle de l'ex narcissique et à qui tout réussit, auquel le film réserve un sort hilarant.