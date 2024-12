Shortlistes féminines des CAF Awards 2024 : Le Maroc représenté dans toutes les catégories

Le Maroc est représenté dans toutes les shortlistes des nommés dans les catégories féminines des CAF Awards 2024, publiées mercredi par la Confédération africaine de football (CAF), sur son site web.



L’attaquante de l’AS FAR Sanaa Mssoudy est en lice pour le titre de joueuse de l’année, alors que sa coéquipière Khadija Er-Rmichi compte parmi les prétendantes au titre de gardienne de l’année.



Les deux joueuses de l’équipe nationale sont, également, nommées pour le titre de joueuse interclubs de l’année, aux côtés de leur coéquipière Doha El Madani. Cette dernière partage aussi la liste des jeunes joueuses de l’année avec d’autres concurrentes, dont sa compatriote Lina Mokhtar Jamai, qui évolue au Paris Saint-Germain.



Dans la liste des nommés pour le titre d’entraîneur de l’année, se trouvent deux Marocains, à savoir Mohamed Amine Alioua, finaliste de la dernière Ligue des champions féminine avec l’AS FAR, et Lamia Boumehdi, qui a conduit le TP Mazembe congolais au titre de cette compétition pour le première fois de son histoire.



L’équipe du Maroc et l’AS FAR, elles, sont en lice, respectivement pour le titre d’équipe nationale féminine de l’année et de club de l’année.

Les CAF Awards 2024 couvrent la période de janvier à octobre de la même année. La cérémonie est prévue le 16 décembre à Marrakech.



Les lauréats de chaque catégorie seront désignés par les votes du comité technique de la CAF, des professionnels des médias, des entraîneurs principaux et capitaines des associations membres, ainsi que des clubs participant aux phases de groupes des compétitions interclubs.



Voici la liste complète des nommés:



- Joueuse de l’année



Tabitha Chawinga (Malawi / Olympique Lyonnais)

Temwa Chawinga (Malawi / Kansas City)

Sanaa Mssoudy (Maroc / AS FAR)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria / Paris FC)

Barbra Banda (Zambie / Orlando Pride)



- Gardienne de l’année



Andile Dlamini (Afrique du Sud / Mamelodi Sundowns)

Habiba Sabry (Égypte / FC Masar)

Khadija Er-Rmichi (Maroc / AS FAR)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria / Paris FC)

Fideline Ngoy (RD Congo / TP Mazembe)



- Joueuse interclubs de l’année



Doha El Madani (Maroc / AS FAR)

Khadija Er-Rmichi (Maroc / AS FAR)

Sanaa Mssoudy (Maroc / AS FAR)

Merveille Nanguji (RD Congo / TP Mazembe)

Lacho Flora Marta (RD Congo / TP Mazembe)



- Jeune joueuse de l’Année



Nthabiseng Majiya (Afrique du Sud/ Mamelodi Sundowns)

Habiba Sabry (Égypte / FC Masar)

Doha El Madani (Maroc / AS FAR)

Lina Mokhtar Jamai (Maroc / Paris Saint-Germain)

Chiamaka Okuchukwu (Nigeria / Rivers Angels)



- Entraîneur de l’année



Thinasonke Mbuli (University of the Western Cape - Afrique du Sud)

Ahmed Ramadan (FC Masar - Egypte)

Mohamed Amine Alioua (AS FAR - Maroc)

Chris Danjuma (Nigeria U-20)

Lamia Boumehdi (TP Mazembe - RD Congo)



- Equipe nationale féminine de l’année



Afrique du Sud

Cameroun U-20

Maroc

Nigeria

Zambie



- Club de l’année



Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

FC Masar (Égypte)

AS FAR (Maroc)

Edo Queens (Nigeria)

TP Mazembe (RD Congo).