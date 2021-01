Shakira vend son catalogue à un fonds d’investissement

S hakira a vendu son catalogue d’édition musicale au groupe Hipgnosis Songs. La chanteuse colombienne est devenue la dernière signature du fonds d’investissement, qui a déjà acquis la totalité des catalogues de Lindsey Buckingham et Jimmy Iovine en 2021, et, plus récemment, 50% des chansons de Neil Young.



ment que je considère comme égal, et peut-être même supérieur, à celui d’être une chanteuse et une artiste. A huit ans - bien avant de chanter - j’écrivais pour donner un sens au monde. Chaque chanson est le reflet de la personne que j’étais au moment où je l’ai écrite, mais une fois qu’une chanson est sortie dans le monde, elle n’appartient pas seulement à moi mais aussi à ceux qui l’apprécient. Je suis fière de constater que l’écriture de chansons m’a donné le privilège de communiquer avec les autres, de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Je sais que Hipgnosis sera une maison formidable pour mon catalogue - et je suis très heureuse de m’associer à cette société dirigée par Merck (NDLR : Mercuriadis, fondateur de Hipgnosis Songs) qui apprécie vraiment les artistes et leurs créations et qui est un allié pour les auteurs du monde entier qui se soucient profondément de la pérennité de leurs titres», a déclaré Shakira dans un communiqué relayé par Billboard.



En plus d’acquérir 100% du catalogue de Shakira - qui comprend 145 chansons - Hipgnosis a acheté la part des revenus d’édition et d’écriture de la chanteuse. «C’est une créatrice superbe qui a commencé à avoir un succès énorme en terme de ventes physiques, jusqu’à avoir maintenant un succès encore plus grand que la plupart de ses contemporains en streaming. C’est le résultat de sa détermination et de sa passion pour les chansons. C’est merveilleux pour nous d’accueillir Shakira, la reine de la musique latine et bien plus encore, dans la famille Hipgnosis», a conclu Merck Mercuriadis dans le communiqué.