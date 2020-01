Shakira est stressée à l'approche du Super Bowl

Alors que le Super Bowl approche à grand pas, le stress monte pour Shakira. En effet, la chanteuse doit se produire lors de la fameuse mi-temps de l’événement sportif qui se tiendra le 2 février prochain à Miami. Mais quoi qu’il en soit, l’interprète de Whenever, Wherever a assuré que sa prestation serait à la hauteur lors de son passage sur le plateau de l’émission américaine 60 Minutes.

«Vous allez me voir dans toute ma splendeur, ce qui veut dire… super stressée», a-t-elle d’abord plaisanté, avant d’expliquer combien sa participation à l’événement était porteuse d’une valeur symbolique.

«Je pense que le message de ma performance sera : “Ecoutez, je suis une femme. Je suis une latina. Ça n’a pas été facile pour moi d’arriver là où j’en suis. Et être au Super Bowl est la preuve que tout est possible. Que les rêves d’une petite fille de Barranquilla, en Colombie, se réalisent, et maintenant que je suis là, je vais tout donner”», a conclu Shakira, qui partagera la scène avec Jennifer Lopez lors de l’événement.