Shakira a encore explosé à cause de la nouvelle petite amie de Gérard Piqué

Si ces derniers jours du FC Barcelone ont été marqués par la retraite définitive de Gérard Piqué, le désormais «ex» défenseur vivait un autre moment fort en coulisses avec les négociations finales de son divorce avec Shakira concernant la garde des enfants, Milan et Sasha.



Comme le rapporte El Periodico, Piqué et Shakira sont tombés d'accord pour que les enfants aillent vivre à Miami (Floride) avec leur mère à compter des fêtes de fin d'année. Gérard Piqué a quant à lui obtenu un droit de visites dix jours par mois ainsi que la garde de Milan et Sasha pendant les vacances scolaires dont Noël. Ce dernier a également négocié le droit de pouvoir s'installer définitivement à Miami s'il le souhaitait.



Mais, si l'on en croit El Mundo, la bagarre a été rude entre les avocats – Gérard Piqué réclamant que ses enfants restent vivre à Barcelone pour au moins deux ans - avant que cet accord ne soit ratifié. Shakira aurait notamment laissé éclater sa colère pendant les négociations à cause … de Clara Chia, la nouvelle petite amie de Gérard Piqué. Non présente au moment de l'audition, la jeune femme de 23 ans a, en effet, harcelé le joueur de coups de fil, provoquant plusieurs interruptions des négociations.



«Il n'arrêtait pas d'appeler et de recevoir des appels de sa petite amie Clara Chia. Tout indiquait que la jeune femme l'encourageait à trouver enfin un accord, bien qu'il ait dû céder», a fait savoir une source anonyme.