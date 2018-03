Séville et Rome en quarts

Manchester United, impuissant chez lui contre Séville (1-2) après avoir déjà été accroché en Espagne à l'aller (0-0), s'est fait éliminer mardi en 8e de finale de la Ligue des champions, tandis que la Roma (1-0, 1-2) a passé l'obstacle contre le Shakhtar Donetsk.

Déjà critiqué pour la qualité des prestations de ses Red Devils, plus apparus à ce niveau depuis le printemps 2014, Jose Mourinho est apparu le regard noir lorsque Ben Yedder (74, 78) a inscrit le doublé qui offre aux Andalous le premier quart de finale de leur histoire en C1 après trois échecs à ce stade.

Pourtant, les Mancuniens, qui ont ensuite sauvé l'honneur par Lukaku (83), n'avaient pas fait grand-chose avant l'ouverture du score pour se mettre en situation idéale...

Battue à l'aller en Ukraine, la Roma a elle beaucoup travaillé avant que Dzeko (52) n'inscrive le petit but nécessaire et suffisant pour rejoindre les quarts de finale pour la première fois depuis dix ans.

Ensuite, les Giallorossi, tremblant jusqu'au bout, n'ont pas réussi à s'offrir un break qui leur aurait permis de souffler, mais l'exclusion de Iordets (79) leur a quand même bien simplifié la tâche.

Hier, Barcelone et le Bayern Munich devaient affronter respectivement Chelsea et Besiktas.