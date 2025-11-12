Settat: Campagne de sensibilisation à la santé maternelle et infantile et de promotion de l'allaitement maternel

Le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) à Settat, en partenariat avec la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale, a organisé, mardi au centre de santé rural Oulad Mohamed, une campagne de sensibilisation et de communication au profit des femmes rurales.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale pour la santé de la mère et de l’enfant, lancée le 20 octobre dernier et qui se poursuivra jusqu’au 20 courant. Elle vise à améliorer les indicateurs de santé maternelle et infantile, à travers la promotion des comportements sanitaires sains, l’encouragement des femmes à bénéficier des services de soins prénatals et postnatals, ainsi que le rappel de l’importance du suivi médical régulier pendant la grossesse et l’accouchement.



Lors de cette journée, les femmes en âge de procréer ont bénéficié de consultations médicales de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus, en plus de séances de sensibilisation sur l’importance de l’allaitement maternel et son rôle dans la préservation de la santé de la mère et de l’enfant.



Cette campagne, organisée en parallèle avec une caravane médicale multidisciplinaire, a également permis de dispenser des conseils aux mères allaitantes sur les bienfaits nutritionnels, immunitaires et psychologiques de l’allaitement maternel, soulignant son rôle dans le renforcement du lien affectif entre la mère et son enfant et dans la réduction des risques de certaines maladies chez les mamans.



Au total, environ 120 femmes ont profité des activités de sensibilisation à la santé maternelle et infantile, tandis que plus de 720 personnes ont bénéficié des prestations médicales multidisciplinaires.



À cette occasion, Hasna Boussaïd, chargée du programme ''Impulsion du capital humain des générations montantes'' à la Division de l’Action Sociale (DAS) à la préfecture de Settat, a souligné que cette campagne s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’un des axes prioritaires de l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH), à savoir l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant dans les zones rurales, à travers le soutien aux programmes de sensibilisation sanitaire et le renforcement de l’accès aux services de proximité au profit des femmes enceintes et des nouveau-nés.



Mme Boussaïd a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que cette campagne a été marquée par l’organisation de séances de sensibilisation dans plusieurs communes et centres de santé, ainsi que dans les maisons de maternité et structures créées dans le cadre de l’INDH, avec la mobilisation des associations actives dans le domaine de la santé maternelle et infantile au niveau provincial.



Pour sa part, le délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Settat, Mohamed Aït El Khadir, a indiqué que la caravane médicale multidisciplinaire a ciblé un grand nombre d’habitants de la commune d’Oulad Mohamed, précisant que l’opération a porté sur plusieurs spécialités, notamment la pédiatrie, l’ORL, la dentisterie, ainsi que la réalisation de radiographies et d’échographies diagnostiques.



Cette campagne a rencontré un fort écho auprès des femmes bénéficiaires, qui ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des services médicaux et humains offerts dans le cadre de cette action solidaire.



L’INDH, au niveau territorial de la province de Settat, poursuit, dans le cadre de son approche innovante axée sur les résultats concrets, son engagement en faveur de l’amélioration des indicateurs relatifs à la santé de la mère et de l’enfant, en tant qu’acteur social clé, porteur de projets et d’idées novatrices à fort impact positif.