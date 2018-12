Session de formation en arbitrage à la ville ocre

La cité ocre abrite jusqu'au 28 décembre courant, une session de formation en arbitrage des conférenciers de l'Union nord-africaine de football (UNAF), avec la participation de 27 conférenciers-formateurs, dont cinq femmes, représentant les cinq associations nationales membres de l'UNAF.

Ce programme, organisé en marge de la Coupe UNAF U17 (20-27 décembre 2018), comprend des cours théoriques et pratiques lors desquels chaque participant fera un exposé sur des situations réelles d'arbitrage.

Intervenant à la cérémonie d'ouverture de cette formation, le vice-président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Hamza El Hajoui, a souligné que ce séminaire place l'élément humain au cœur du développement de l'arbitrage en Afrique du Nord.

De son côté, le président de l'UNAF, Jamal Jaafari a remercié la FRMF pour l'accueil chaleureux et l'excellente organisation soulignant que ce séminaire démontre que l'UNAF veille au développement de l'arbitrage et la qualification des différents intervenants dans ce secteur surtout pour les catégories d'âges minimes pour être en phase avec les exigences du niveau mondial. Et de relever que l'arbitrage joue un rôle extrêmement important dans la réussite des matchs (toutes compétitions confondues).

A cet effet, l'UNAF est déterminée à développer l'arbitrage à travers la programmation prochaine d'une série de rencontres et séminaires traitant du domaine, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Jamal Kaaouachi, membre du Comité directeur de la FRMF et président de la Commission des arbitres, a relevé l'importance du rôle des formateurs dans le développement du niveau de l'arbitrage dans la région UNAF, d'où l'importance de l'organisation de ce séminaire.

Le président de la Commission des arbitres de l'UNAF et membre de la Commission arbitrage de la Confédération africaine de football (CAF), Issam Abdelfatah, a fait savoir que ce séminaire fait partie du programme de l'UNAF visant le développement de l'arbitrage et la qualification des différents intervenants dans le domaine.

Les conférenciers-formateurs en arbitrage auront aussi l'occasion de suivre la finale de la Coupe UNAF U17 Maroc-Sénégal prévue jeudi 27 décembre 2018.