Sérieuse épreuve algérienne d’ entrée pour les U20 marocains

Le Onze national des U20 entamera, aujourd’hui au stade El Menzeh à Tunis, sa campagne des éliminatoires, zone Nord, de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie prévue l’année prochaine en Mauritanie. Pour sa première sortie, la sélection marocaine aura à en découdre avec son homologue algérienne qui, lors de la première journée, avait forcé l’issue de parité, un partout, devant l’équipe tunisienne, hôte de ces éliminatoires. Sous la conduite de Zakaria Aboub, le Onze national entretient l’espoir légitime de réussir pleinement ce tour qualificatif qui regroupe outre l’EN, les sélections nationales de Tunisie, d’Algérie, d’Egypte et de Libye, sachant que les deux premiers du classement se qualifieront aux phases finales de la CAN des moins de 20 ans. L’équipe nationale, qui compte dans ses rangs de jeunes joueurs qui ne manquent ni de talent ni de détermination, a préparé cette échéance nord-africaine dans de bonnes conditions au Complexe national Mohammed VI de football à Maâmoura. Une concentration qui fut ponctuée par pas moins de trois matches tests qui ont permis au staff technique de voir à l’œuvre les joueurs retenus face à de bons sparring- partners du continent. L’équipe nationale a remporté son match contre le Burkina Faso par 1 à 0, tandis que lors de la double confrontation face au Togo, les résultats enregistrés ont été une défaite par 2 à 1 puis un match nul : 1-1. Sur place, les partenaires du Wydadi Taha Mourid ont peaufiné durant cette semaine leur programme de préparation afin d’être fin prêts le jour J, face à une sélection algérienne dont le sélectionneur Saber Bensmaïn, a fait savoir dans une déclaration au site officiel de la Fédération algérienne de football, relayée par l’agence APS, que « nous comptons donner le maximum pour faire mieux contre le Maroc". Avisés, les U20 marocains sont tenus de bien négocier ce cap en vue d’aborder le second dans de bonnes dispositions face à la sélection tunisienne lundi prochain. Tandis que le 24 décembre, l’EN sera à l’épreuve libyenne et le 27 courant, le dernier match devrait être en principe face à l’équipe égyptienne qui avait perdu son premier match devant la Libye sur tapis vert (2-0). Après que 17 joueurs avaient été testés positifs à la Covid-19, les responsables de la sélection égyptienne se sont vus dans l’obligation de limiter leur feuille de match à 14 joueurs, alors que le règlement de la CAF exige au moins quinze joueurs. Il convient de signaler en dernier lieu que sept sélections ont déjà assuré leur qualification à la phase finale de la CAN U20. Il s’agit du Ghana, du Burkina Faso, de la Gambie, de l’Ouganda, de la Tanzanie, du Mozambique, de la Namibie, en plus, bien entendu, de la Mauritanie, pays hôte de cette 22ème édition.