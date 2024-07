Séries des championnats du monde par équipes de taekwondo: Médaille d’argent pour l’EN

L'équipe nationale féminine de taekwondo a remporté la médaille d'argent lors des séries des championnats du monde par équipes, qui se tiennent courant dans la ville sud-coréenne de Chuncheon.



L'équipe nationale a décroché l'argent après s'être inclinée en finale contre son homologue iranienne par 2 manches à 1. La sélection marocaine s'était imposée contre ses homologues ivoirienne en quarts de finale et indienne en demies sur le score de 2 manches à 0. De son côté, l'équipe féminine de la Corée du Sud s'est adjugé le bronze.



La sélection nationale féminine de taekwondo prenant part à cette compétition, est composée de Meriem Khoulal, Safia Salih, Oumaima Boumeh et Fatima Zahra Abou Fares.

L'équipe marocaine, composée de Meriem Khoulal, Safia Salih, Oumaima Boumeh, Haitham Zarhouti, Ayoub El Yaqini et Ahmed Ben Bakria, devait disputer mercredi l'épreuve des équipes mixtes.



La sélection nationale, est encadrée par les entraîneurs Badr Ismaili et Abdennabi Saoudi.