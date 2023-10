Serie A. La Juventus arrache la victoire au bout du temps additionnel  

La Juventus Turin a dominé outrageusement Vérone, mais a dû attendre la sixième et dernière minute du temps additionnel pour s'imposer 1 à 0 lors de la 10e journée du Championnat d'Italie, samedi.



Grâce à ce succès, le troisième consécutif en championnat, la Juve est le nouveau leader de la Serie A avec 23 points devant l'Inter (2e, 22 pts) et l'AC Milan (3e, 21 pts) qui affronte respectivement l'AS Rome (8e, 14 pts) et Naples (4e, 17 pts) dimanche. Andrea Cambiaso a inscrit le seul but du match en propulsant le ballon au terme d'un improbable cafouillage devant le but de Vérone.



Le défenseur italien a libéré ses coéquipiers et tout un stade, frustrés par le déroulement d'un match à sens unique. Par deux fois, les Bianconeri ont cru avoir ouvert la marque grâce à Moise Kean et par deux fois la VAR a annulé le but pour un hors-jeu, puis par une faute sur un joueur de Vérone en début d'action.