Séminaire de clôture du projet de jumelage Maroc-UE, Habib El Malki : Il s’agit aujourd’hui de concevoir le moyen idoine en vue de consolider cette action de manière à en tirer le meilleur profit

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki et le président de l’Assemblée nationale française, François de Rugy ont présidé hier au siège de la Chambre une réunion consacrée à la présentation du bilan du projet de jumelage institutionnel baptisé «Appui à la Chambre des représentants du Royaume du Maroc», financé par l’Union européenne.

Habib El Malki a prononcé en l’occasion une allocution dans laquelle il a notamment mis l’accent sur l’apport de ce jumelage qui a permis une interaction dialectique entre les différentes écoles démocratiques et qui, par là même, a abouti à la mise en place d’importants outils de travail.

«Il s’agit aujourd’hui de concevoir le moyen idoine en vue de consolider cette action de manière à en tirer le meilleur profit», a-t-il ajouté lors de cette rencontre à laquelle ont pris part Mustapha Laabid, président du groupe d’amitié France-Maroc à l’Assemblée nationale française, Margaret Curran, membre d’honneur à la Chambre des communes du Royaume-Uni, Claudia Wiedey, ambassadrice présidente de la Délégation de l’Union européenne au Maroc et les membres du bureau de la Chambre des représentants et les présidents des groupes et des commissions parlementaires.

Ce projet qui s’étale sur deux ans (2016-2018) vise à renforcer les capacités de la Chambre des représentants en vue d’exercer ses prérogatives élargies en vertu de la Constitution 2011. Ce renforcement passe par l’échange d’expériences entre la Chambre des représentants, l’Assemblée nationale française, la Chambre des représentants de Belgique, le Bundestag allemand et le Parlement grec.

Eu égard à l’importance de cette rencontre, nous y reviendrons avec plus de détails dans notre prochaine édition.