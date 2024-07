Semaine du cheval 2024. Abdelkebir Ouaddar remporte le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI

Le cavalier Abdelkebir Ouaddar, montant le cheval "Baccarat Meniljean", a remporté, dimanche, le Grand Prix de SM le Roi MohammedVI au titre du championnat du Maroc de saut d'obstacles seniors.



Ce championnat s'est tenu dans le cadre de la 39ème édition de la Semaine du cheval, organisée du 29 juin au 07 juillet au Royal Complexe des sports équestres et Tbourida Dar Es-Salam à Rabat, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Lors de cette épreuve, qui s'est déroulée en deux manches, Ouaddar a signé un chrono de 48sec 09/100è avec 8 points de pénalité. Il a devancé Farid Amanzar, montant "Churchille Z", qui a réalisé 49sec 97/100è et 11.30 points de pénalité.



Le lieutenant Yassine Laklach sur "Derek D'Altenbach" est arrivé troisième avec un chrono de 50sec 56/100è et 12.36 points de pénalité.



Au terme de cette épreuve, le président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Moulay Abdellah Alaoui, a procédé à la remise du trophée au vainqueur et des médailles aux trois premiers du championnat du Maroc de saut d'obstacles seniors.

La 39ème édition de la Semaine du cheval a mis en compétition 400 couples, cavaliers et chevaux, dans 20 catégories différentes.