Selon Rai news, le parcours du Maroc est digne d'un conte de fée

La télévision publique italienne Rai news a souligné, samedi, que le parcours du Maroc durant la Coupe du Monde Qatar-2022 est ''digne d'un conte de fée", indiquant que Les Lions de l'Atlas, dominants dès la phase de groupes, ont pu éliminer l'Espagne et obliger le Portugal de Cristiano Ronaldo à mettre fin à son aventure mondiale.



Solide en défense, la sélection marocaine multiplie les records dans les vitrines mondiales des équipes africaines, en étant la première équipe du continent à atteindre les demi-finales, selon le média italien.



L'entraîneur Regragui est désormais une réalité que les grands noms du football international doivent désormais prendre en compte, a-t-il poursuivi, saluant la prestation des Lions de l'Atlas, qui ont, non seulement, bien défendu face aux tentatives de Bruno Fernandes, Joao Felix et Gonçalo Ramos, mais ils se sont imposés avec beaucoup de qualité, grâce à Ziyech, Ounahi et En-Nesyri qui a débloqué la situation, sans oublier, la parade exceptionnelle de Bounou sur un tir puissant du droit de Joao Félix.