Selena Gomez a tourné la page de Justin Bieber

Selena Gomez a évoqué en toute franchise sa relation avec Justin Bieber et la façon dont elle s’est terminée, estimant avoir été «abusée». Néanmoins, la chanteuse et actrice n’a aucune «haine» envers son ex et ne souhaite régler aucun compte en musique. Elle a juste eu besoin d’écrire noir sur blanc ses pensées.

C’est ce qu’elle a fait avec le titre Lose You to Love Me, pour tourner la page et aller de l’avant. « J’ai vécu quelque chose de merveilleux, et je ne nierai jamais que ça l’était. (…) Je n’ai pas l’impression de manquer de respect, je pense cependant avoir été victime d’un certain abus. Je devais trouver un moyen de comprendre cette relation en tant qu’adulte, comprendre les choix que j’avais faits », a-t-elle déclaré à NPR, après avoir confirmé qu’il s’agissait bien de Justin Bieber dont elle parlait.

La relation de Justin Bieber et Selena Gomez s’est définitivement terminée en mars 2018. Deux mois après, Hailey Baldwin confirmait avoir renoué avec l’interprète de Baby, avec qui elle était sortie à de nombreuses reprises les années précédentes, presque à chaque fois que la relation de ce dernier avec Selena Gomez battait de l’aile. En juillet de cette même année, le chanteur et la top annonçaient leurs fiançailles.

Depuis, Justin Bieber a épousé Hailey Baldwin et s’est également ouvert sur ses erreurs passées. «J’étais plein de ressentiments, irrespectueux envers les femmes et en colère. (…) Cela m’a pris des années pour me remettre de ces terribles décisions, réparer les relations détruites et changer mes habitudes relationnelles», avait-il écrit sur Instagram en septembre dernier.