Secteur non financier : La progression du crédit bancaire décélère à 3,4% en juillet

-
Masse monétaire : Un accroissement annuel de 7,7% en juillet 2025
-
Hausse de 29% du chiffre d'affaires du Groupe OCP au T2-2025
-
Le dirham s'apprécie de 0,2% face à l'euro du 22 au 27 août
-
Le secteur extractif clôture le 1er semestre 2025 sur une orientation favorable
-
Oujda: Baisse de 0,3% de l'IPC en juillet dernier
Cette évolution traduit particulièrement le ralentissement de la croissance des prêts alloués aux sociétés non financières privées à 1,2%, indique BAM, ajoutant que la progression des prêts aux ménages s'est accélérée à 2,9% après 2,5% et la croissance des concours aux sociétés non financières publiques s'est quasiment stabilisée autour de 7,5%.
Par objet économique, l'évolution en glissement annuel du crédit bancaire au secteur non financier reflète le repli des facilités de trésorerie de 5% et l'accélération de la croissance des crédits à l'équipement de 15,2%, des crédits immobiliers de 3,4% et des prêts à la consommation de 3,9%.
S'agissant des créances en souffrance (CES), leur progression a ralenti, passant de 5,7% en juin à 5,4% en juillet, et leur ratio au crédit s'est établi à 8,7%, contre 8,6% un mois auparavant.