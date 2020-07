Séance plénière à la Chambre des représentants consacrée à la politique générale du gouvernement

La Chambre des représentants tiendra le 20 juillet courant une séance plénière consacrée à la présentation des réponses du chef du gouvernement aux questions relatives à la politique générale.

La séance portera sur l'axe relatif aux "jeunes dans ses différentes dimensions, attentes, défis et enjeux", indique un communiqué de la Chambre publié suite à la réunion hebdomadaire entre le président de l'institution législative, Habib El Malki, et le bureau.

La Chambre des représentants a souligné l'importance de la question des jeunes devenue une priorité des préoccupations dans ses dimensions sociales, économiques et familiales, note le communiqué, ajoutant que ce sujet est confronté aujourd'hui plus que jamais à des défis majeurs en étant une base de développement.

Ainsi, le président et les membres du bureau ont passé en revue les indicateurs relatifs à cette catégorie au niveau des droits économiques et sociaux, comme l'accès à l'emploi, la santé, l'enseignement, la formation et le logement et tout ce qui pourrait renforcer l'intégration et la participation à la vie civile et politique d'une manière efficace, poursuit le communiqué.

Par ailleurs, la même source note que le bureau de la Chambre a fixé l'ordre du jour de la session hebdomadaire du lundi 13 juillet courant dans trois secteurs, à savoir l'agriculture, la pêche maritime, le développement rural, les eaux et forêts ainsi que le secteur de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, et le secteur de l'emploi et de l'insertion professionnelle.

En ce qui concerne la législation, le bureau a examiné notamment les textes qui lui ont été transmis et a salué les efforts de la commission de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la ville et de l'ensemble des membres et composantes de la Chambre en termes de discussions sur l'étude du projet relatif à l'état d'urgence sanitaire.

S'agissant de l'étude du projet de loi de finances rectificative, qui a été présenté mercredi en séance plénière commune des deux Chambres, le bureau a défini le programme relatif aux séances plénières et a fixé la durée du débat en consultation avec les groupes et groupement parlementaires.

Mettant en avant l'importance des relations entre la Chambre et les instituions législatives dans l’enrichissement du débat public, le bureau a validé la demande de la commission de l'enseignement, de la culture et de la communication adressée au Conseil de la concurrence pour donner son avis concernant les règles de la concurrence dans les établissements scolaires privés.

En appliquant les dispositions de l'article 340 du règlement interne de la Chambre des représentants et suite à la demande de la commission de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la ville, la Chambre a accepté de faire une correspondance au président du Conseil économique, social et environnemental afin de déléguer l'un de ses membres pour présenter devant ladite commission l'avis du Conseil concernant le projet de loi n°72.18 qui porte sur le système de ciblage des bénéficiaires du programme de soutien social et de la mise en place de l'Agence nationale des registres.

En outre, la Chambre a approuvé la demande de la commission de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la ville concernant l'avis du Conseil national des droits de l'Homme autour du projet de loi n°04.20 relatif à la carte nationale d'identité électronique, et ce conformément à l'article 25 du droit privé de cette institution et l'article 344 du règlement intérieur de la Chambre des représentants.