Sean Reyes, procureur général de l'État de l'Utah: Le consulat US à Dakhla contribuera au développement économique de la région

L'ouverture prochaine d'un consulat des Etats-Unis dans la ville de Dakhla devra contribuer au renforcement de la stabilité et à la promotion du développement économique dans la région, a estimé le procureur général de l'Etat de l'Utah, Sean Reyes.



"Nous souhaitons au Maroc et à toutes les populations à l’intérieur et autour de ses frontières la paix et la prospérité, en particulier au Sahara, où les Etats-Unis ont officiellement reconnu la souveraineté du Maroc", a affirmé Sean Reyes sur son compte Twitter.



Le politicien républicain a souligné, dans ce contexte, que l’initiative d’autonomie, proposée par le Maroc pour régler le conflit régional créé autour de son intégrité territoriale, devra servir de "modèle de paix". Il a, d’autre part, mis en relief "le rôle du Maroc en tant que leader régional et modèle de dialogue inter-religieux et de tolérance".



"Le Maroc, première nation à reconnaître l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique, est l’un de nos alliés les plus proches et les plus anciens," a poursuivi Sean Reyes.