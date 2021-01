Schwarzenegger se fait vacciner contre la Covid-19 et convoque Terminator

Alors que la pandémie de Covid-19 continue de faire des ravages aux Etats-Unis, et notamment en Californie, la vaccination a débuté sur le sol américain, et Arnold Schwarzenegger est allé recevoir son injection.



Ainsi qu’il l’a posté sur Twitter via une petite vidéo, l’ancien gouverneur de Californie s’est ainsi présenté en voiture au Dodgers Stadium. Au bout de la file d’attente, le célèbre interprète de Conan et de Jack Slater dans Last Action Hero s’est donc fait vacciner, et en a profité pour inciter tous ses fans à faire de même en citant une réplique de son mythique Terminator : “Aujourd’hui était une bonne journée. Je n’ai jamais été plus heureux de patienter dans une file d’attente. Si vous êtes éligible, rejoignez-moi et inscrivez-vous pour recevoir votre vaccin. Venez avec moi si vous voulez vivre !”



La Californie, qui espère avoir vacciné l’ensemble de ses habitants d’ici cet été, donne pour le moment la priorité aux personnes à plus haut risque, à ceux qui ne peuvent pas télétravailler, à ceux qui vivent ou travaillent dans des zones à haut risque, et à ceux qui sont davantage susceptibles de propager le vaccin dans leur milieu professionnel.