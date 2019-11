Sarah Jessica Parker est effrayée par certains de ses fans

Sarah Jessica Parker a vraiment horreur du comportement de certains de ses fans. L’actrice était en Australie pour s’exprimer devant l’association australienne de femmes d’affaires Business Chicks, mais dès son arrivée à l’aéroport, elle a été prise d’assaut par une foule d’admirateurs.

Une expérience particulièrement anxiogène qui l’a fait réagir pendant la conférence, que rapporte le Herald Sun. « Le monde est un peu flippant en ce moment. On fait de plus en plus attention aux choses, il y a de la tension, donc ça m’angoisse quand des gens m’attrapent. Je préfère une conversation à un selfie », a expliqué l’interprète de Carrie Bradshaw.

«Ce qui arrive en ce moment, c’est que les gens vous agrippent, ils veulent un selfie, il n’y a pas d’échange, de "Bonjour, comment ça va ? Ça vous dérange si on prend une photo ?"», a déploré Sarah Jessica Parker lors de cette intervention.

Désormais, vous saurez qu’un bonjour est de mise si vous voulez un selfie avec l’ancienne star de Sex and the City !