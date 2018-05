Sara Akid et Amine Ahouda s’imposent à l’Open de tennis de la Banque populaire

Le rideau est tombé sur le 22ème Open de la Banque populaire marqué par la participation de raquettes en herbe représentant 19 clubs affiliés à la FRMT.

Les différentes parties se sont avérées intéressantes au vu de la qualité du spectacle proposé et de la rage de vaincre commune à la plupart des participantes et participants.

Chez les filles, c’est Sara Akid qui s’est imposée faisant honneur à son club organisateur, la BP. En demi-finale, elle a eu raison de la sociétaire de l’ASAS, Salma Loudili, avant de s’imposer en finale au détriment de l’autre pouliche de l’ASAS, Ghita Atik, vainqueur en demi-finale contre la représentante du club des Cheminots Yasmine Kabbaj.

Chez les garçons et sans surprise, la victoire finale est revenue à Amine Ahouda, digne représentant du RTCMO qui n’a laissé aucune chance à Mehdi Jaddi. Le premier s’était imposé en demi-finale face à Ayoub Benammar et le deuxième doit sa qualification à sa victoire sur Yassine Idmbarek.

Le directeur du tournoi, Issam Moukit, a déclaré que le 22ème Open a connu une belle réussite tant au niveau de la participation que celui de l’organisation et affirmé que plusieurs sociétaires du Club de la Banque populaire ont montré leur talent. Preuve en est la victoire de Sara Akid du BP sous la houlette de son père, Abdelmjid Akid, qui n’est autre que le directeur technique et responsable de l’école de formation du club organisateur.