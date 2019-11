Sao Tomé-et-Principe réitère son soutien à notre intégrité territoriale

Lors d’entretiens lundi à Rabat, avec le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, le président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé-et-Principe, Delfim Santiago Das Neves s'est dit impressionné par les aspects du progrès et du développement socioéconomique que connaissent les provinces du Sud du Royaume et salué les projets destinés à promouvoir la prospérité de la population de ces provinces, rapporte un communiqué du département du chef du gouvernement.

Il a aussi exprimé la conviction de son pays que le Royaume œuvre à garantir les conditions du développement socioéconomique aussi bien dans ses territoires qu’au niveau du continent africain où se consacre son leadership à la faveur de sa politique africaine distinguée.

Le président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé-et-Principe, qui effectue une visite de travail au Maroc à l’invitation du président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a en outre réaffirmé la position claire de son pays soutenant l’intégrité territoriale du Royaume, rappelant que cette position a été réaffirmée récemment par la République Sao Tomé-et-Principe devant l’Assemblée générale de l’ONU, attachée en cela au principe de sacralité de l’intégrité territoriale des Etats.

Pour sa part, Saad Dine El Otmani a exprimé la considération du Maroc à la position claire et durable de Sao Tomé-et-Principe relative à l’intégrité territoriale du Royaume, ainsi qu'à son appui au retour du Royaume au sein de l’Union africaine (UA), a ajouté la même source.

Les entretiens ont, par ailleurs, porté sur les moyens à même de renforcer les bonnes relations d’amitié et la coopération bilatérale, poursuit le communiqué, faisant savoir que les deux parties ont souligné la convergence des vues et leur coordination permanente au sein des instances internationales et notamment l’UA.

L’entrevue a également porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment en matière de formation des ressources humaines et de renforcement des compétences professionnelles, indique le communiqué, faisant savoir que Saad Dine El Otmani a réitéré la totale disposition du Royaume à mettre ses expertises au service de Sao Tomé-et-Principe et d’autres pays africains amis.

Le président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé-et-Principe, Delfim Santiago Das Neves, a, par ailleurs, mis en exergue, lundi à Rabat, l’excellence des relations de coopération et d’amitié unissant son pays au Maroc, particulièrement au niveau parlementaire, et ce lors d’une entrevue avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger (MRE), Nasser Bourita,

«Cette réunion a été l’occasion de réitérer la position adoptée par le peuple et l’Etat de Sao Tomé-et-Principe concernant la défense et l’appui clair de l’intégrité territoriale du Maroc», a insisté le responsable santoméen.