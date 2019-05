Sao Tomé-et-Principe réitère son soutien à la marocanité du Sahara

La République démocratique de Sao Tomé-et-Principe a réitéré sa position constante de soutien à la marocanité du Sahara et à l’intégrité territoriale du Royaume.

Cette position de Sao Tomé-et-Principe a été réaffirmée lors de la visite effectuée début mai à Sao Tomé, par une délégation marocaine multisectorielle de haut niveau, présidée par l’ambassadeur du Maroc à Sao Tomé- et-Principe avec résidence à Libreville, et composée de représentants des départements de l’Agriculture, des Pêches maritimes, de la Santé, du Tourisme et de «Moroccan Agency for sustainable energy» (MASEN),

La délégation marocaine a été reçue par le Premier ministre de la République de Sao Tomé-et-Principe, Jorge Bom Jesus, qui a chargé la délégation marocaine de transmettre toute sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI.

Elle a également tenu des réunions avec la ministre des Affaires étrangères, Elsa Maria Neto d’Alva Texeiro de Parros Pinto, ainsi qu’avec d’autres membres du gouvernement santoméen chargés de la Santé, du Tourisme, de l’Agriculture et des Pêches maritimes, et de l’Energie.

Les deux parties ont souligné, à cette occasion, la nécessité de mutualiser leurs efforts à travers le soutien respectif au niveau des organisations régionales, continentales et internationales sur toutes les questions d’intérêt commun, sur la base d’un dialogue politique permanent.

Lors de ces réunions, un accent particulier a été mis sur la ferme volonté des deux pays d’œuvrer à diversifier et à consolider la coopération dans plusieurs domaines à même de contribuer à la promotion du développement humain durable et à l’émergence économique et sociale de la République de Sao Tomé-et-Principe.