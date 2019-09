Santiago Abascal rêve d’emmurer les présides occupés de Sebta et Mellilia

La proposition de loi déposée la semaine dernière au Congrès des députés par le parti populiste d’extrême droite espagnol Vox exhortant le gouvernement à procéder à la construction d’un mur séparant les deux présides occupés de Sebta et Mellilia du reste du Maroc, pour faire face au problème de l’immigration a suscité un tollé et de fortes réactions.

En effet, le Parti populaire (PP) a assuré à Sebta que la construction d’un tel mur ne "résoudra" pas les problèmes de la migration et qu’il "nous isolera du monde”, avant de critiquer, dans un communiqué relayé par l’agence espagnole EFE, « la démagogie de ceux qui croient en des solutions simples pour des problèmes complexes ».

La construction d'un mur "ne résoudra pas les problèmes migratoires auxquels la ville fait face, il s'agit seulement de savoir qui est prêt à transformer Sebta en un ghetto isolé de son environnement, qui préfère étouffer économiquement et socialement la ville pour assouvir sa haine", a martelé le PP.

Pour sa part, le cardinal archevêque de Madrid, Carlos Osoro, avait réagi vendredi à la proposition de Vox.

Cité par l’agence espagnole Europa Press, Carlos Osoro a affirmé qu’on ne pouvait résoudre les problèmes du monde « en construisant des murs, mais en jetant des ponts », tout en invitant ledit parti à « construire des maisons et non des forteresses » et surtout à les doter de portes afin que l’on puisse « passer d'une pièce à l'autre ».

Et le cardinal archevêque de Madrid de préciser : «Sommes-nous tous prêts à édifier ensemble une maison où nous serons tous utiles?».

Selon El Pais qui a publié la réaction de Carlos Osoro contre la proposition du parti populiste espagnol, ce n’est pas la première fois que Vox et son président Santiago Abascal, « se heurtent à la doctrine de l'Eglise catholique en matière d'immigration. En fait, Vox s'est éloigné du Pape François et s'est aligné sur les secteurs les plus fondamentalistes de l’église ». Et dans un autre article, le quotidien espagnol a mis en avant la stratégie de ce parti d’extrême droite pour « distiller son idéologie » xénophobe et extrémiste. Un énième exemple qui montre que cette idéologie est fondée sur la haine des migrants notamment des Marocains comme en atteste le tweet xénophobe de Vox contre la fille marocaine d’à peine 16 ans élue « reine des fêtes de Villa de Otura (une commune dans la province de Grenade gouvernée actuellement par les socialistes espagnols). On peut y lire ce qui suit : « Reine des fêtes d’Otura. Jeune fille marocaine, deux ans vivant à Otura. Hôtel de ville: majorité absolue du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE). Commentaire particulier: Apparemment, à Otura, il n'y avait aucune fille espagnole belle ».

Ce tweet a suscité l’ire et la consternation dans cette commune. Ainsi, le conseil municipal d'Otura a condamné hier ce qu’il a qualifié de "publication xénophobe honteuse", tout en exprimant son "soutien inconditionnel" à la "jeune fille et à sa famille ».

Par ailleurs, Europa Press a affirmé le même jour que la famille de ladite jeune fille a déposé une plainte auprès de la Garde civile contre ce parti xénophobe.

L’agence espagnole a également souligné que sa mère a assuré que ce genre de messages "blessent et font beaucoup de dégâts" tout en remerciant les habitants d’Otura pour leur soutien.