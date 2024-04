Sanlam Maroc améliore son résultat net en 2023

Le résultat net de Sanlam Maroc s'est établi à 396 millions de dirhams (MDH) en 2023, en hausse de 7,1% comparativement à 2022, a révélé, mardi à Casablanca, Yahia Chraïbi, directeur général de la compagnie.

Le chiffre d'affaires (CA) global a, pour sa part, progressé de 3,3% à plus de 6,15 milliards de dirhams (MMDH), une première dans l'histoire du groupe Sanlam, a précisé M. Chraïbi lors d'une conférence de presse tenue à l'occasion de la publication des résultats annuels 2023 de la compagnie.



Au seul 4ème trimestre, le CA global a atteint près de 1,38 MMDH, en croissance de 4% comparé à la même période de l'exercice précédent, a-t-il ajouté.



M. Chraïbi a, parallèlement, souligné que "malgré le contexte tendu dans le secteur des assurances en raison d'une inflation de 6% en 2023, l'année a été globalement favorable", relevant que cette inflation a eu un impact sur le pouvoir d'achat des assurés, ce qui a mis les tarifs des assurances sous pression et a également augmenté les coûts, notamment dans les réparations automobiles, rapporte la MAP.

Pour faire face à cette situation, Sanlam Maroc a lancé de nouveaux produits, dont "Assur' Auto L'HEMZA" qui est spécialement conçu pour les clients à petit budget.



S'agissant des perspectives, M. Chraïbi s'est dit optimiste pour l'année à venir, anticipant une progression du résultat financier, favorisée par une bonne tenue des marchés financiers, ainsi qu'une augmentation du résultat technique, portée par la réussite des orientations stratégiques, récemment revues dans le cadre du nouveau plan stratégique.



Par ailleurs, les indicateurs d'activité de Sanlam Maroc font état d'une légère dégradation de la sinistralité, avec des prestations et frais payés de 4,59 MDH en 2023, en hausse de 3,9 points (pts) en glissement annuel.

Globalement, le ratio de sinistralité Non-Vie net de réassurance s'est situé à 74,8% en 2023, expliqué principalement par l'augmentation de la sinistralité de la maladie et de l'accident du travail.



Concernant les placements affectés aux opérations d'assurance, ils se sont chiffrés à 16,26 MMDH, en évolution de 3,6% par rapport à 2022, tandis que les provisions techniques nettes de la part des cessionnaires ont augmenté de 3,2%.



Pour ce qui est des fonds propres de la compagnie, ils ont augmenté de 5% à 5,23 MMDH.

Le Conseil d'administration de Sanlam Maroc a décidé de proposer à l'Assemblée générale ordinaire la distribution au titre de l'exercice 2023 d'un dividende de 77 dirhams par action, contre 36 DH/action en 2022.



Pour ce qui est de la gouvernance, le Conseil d'administration a pris acte de la désignation de Delphine Traoré, Chief Executive General Insurance de Sanlam Allianz, en qualité de représentant permanent de Sanlam Pan Africa Maroc au sein du Conseil d'administration de Sanlam Maroc.



Il a également décidé la cooptation de Fadoua Moutaouakil en tant que nouvelle administratrice indépendante, en remplacement de Kofi Bucknor, pour la durée lui restant à courir.

Dans le cadre du renforcement de l'équipe dirigeante, le Conseil d'administration a validé, sur proposition de M. Chraïbi, la nomination de Youssef Berrada en tant que directeur général délégué chargé des activités assurance Non-Vie.